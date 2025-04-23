"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка

На братській могилі вояків УПА в Польщі з’явилася провокативна табличка, що може спричинити новий виток напруги у польсько-українських стосунках.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал zlubaczowa.pl.

Деталі: На цвинтарному пагорбі в селі Монастир, що в гміні Горинець-Здруй на Підкарпатті, знову спалахнув конфлікт навколо пам’ятника воїнам Української повстанської армії. Меморіал, встановлений українською громадою у 1990-х роках на честь загиблих у сутичці з радянськими військами, неодноразово ставав мішенню для актів вандалізму.

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Цього разу раз хтось встановив табличку, з написом: "Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення.

Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів.

Пробачити не означає забути, а зцілити біль".

Понад 5 років на кладовищі стояла така табличка Фото: zlubaczowa

Перший напад зафіксували у 2015 році: тоді невідомі розбили табличку з іменами упівців, перефарбували хрест у кольори польського прапора та замінили українську символіку на польську.

У 2020 році історія повторилася – нова меморіальна плита була повністю знищена, її уламки викинули в яму.

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Згодом на місці встановили нову табличку, написану українською та польською мовами, але вже без згадки імен. У тексті йшлося лише про братську могилу українців, які загинули в ніч з 2 на 3 березня 1945 року під час бою з радянськими військами.

Цей варіант викликав незадоволення з боку української сторони, однак дошка залишалася на місці до недавнього часу. Нещодавно на могилі з’явилася нова табличка провокативного змісту.

На ній українських воїнів УПА названо винними в терорі та геноциді щодо польського, українського й єврейського населення. Текст закликає до християнського прощення, проте водночас не виключає осуду: "Прощення не означає забуття, але зцілення болю". Крім цього, на хресті замінили тризуб на християнський символ.

За попередньою інформацією, встановлення нової таблички здійснено без дозволу, тож справу розслідує поліція міста Любачів.

Як повідомила представниця поліції Маржена Мрочковська, правоохоронці прибули на місце, задокументували зміни та нині встановлюють осіб, причетних до інциденту.

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