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"Ответственные за террор и убийства" – в Польше на могиле воинов УПА появилась провокационная табличка

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 09:02
Ответственные за террор и убийства – в Польше на могиле воинов УПА появилась провокационная табличка
Фото: zlubaczowa

На братской могиле бойцов УПА в Польше установили табличку провокационного содержания, что может привести к новому витку напряженности в польско-украинских отношениях.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал zlubaczowa.pl

Детали: На кладбищенском холме в селе Монастырь, в гмине Горинец-Здруй на Подкарпатье, вновь возник конфликт вокруг памятника воинам Украинской повстанческой армии. Мемориал, установленный украинской общиной в 1990-х годах в честь погибших в бою с советскими войсками, неоднократно становился объектом вандализма.

На этот раз кто-то установил табличку с надписью: "Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения.
Господи Боже, помилуй их и не зачти им те ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев.
Простить  не значит забыть, а значит исцелить боль"

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Более 5 лет на кладбище стояла такая табличка
Более 5 лет на кладбище стояла такая табличка
Фото: zlubaczowa

Первый акт вандализма был зафиксирован в 2015 году: тогда неизвестные разбили табличку с именами бойцов УПА, перекрасили крест в цвета польского флага и заменили украинскую символику на польскую.

В 2020 году памятник снова пострадал – мемориальную доску полностью разрушили, а обломки выбросили в яму.

Позже была установлена новая табличка с надписью на украинском и польском языках, однако уже без указания имен. Текст сообщал о братской могиле украинцев, погибших в ночь с 2 на 3 марта 1945 года в бою с советскими войсками.

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Этот вариант не устроил украинскую сторону, однако табличка оставалась на месте до недавнего времени. Недавно на могиле появилась новая табличка с откровенно провокационным содержанием.

В ней бойцов УПА обвинили в терроре и геноциде по отношению к польскому, украинскому и еврейскому населению. Надпись закликает к христианскому прощению, но не исключает осуждения: "Прощение не означает забвение, а исцеление боли". Также на кресте вместо трезубца появился христианский символ.

По предварительным данным, табличка была установлена без разрешения. Делом занимается полиция города Любачев.

Пресс-секретарь районного отдела полиции Маржена Мрочковска сообщила, что полиция прибыла на место, провела осмотр и фотофиксацию, сейчас ведётся работа по установлению лиц, причастных к инциденту.

Напомним:

  • Украинская сторона долгое время настаивала на восстановлении таблички на могиле бойцов УПА в Монастыре. Это было главным условием Киева для возобновления эксгумаций останков поляков в Украине.
  • Впоследствии Украина дала разрешение на возобновление эксгумаций, но табличку в Монастыре так и не восстановили должным образом – с указанием имен бойцов УПА.
  • В январе заместитель главы МИД Андрей Сибига заявлял, что вопрос восстановления памятника на горе Монастырь остается актуальным. Он подчеркивал, что Украина требует достойного увековечения украинской памяти на территории Польши.

ПольшаУкраинаУПА
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