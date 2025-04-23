До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибули до Лондона для переговорів із представниками США, Великої Британії, Франції та Німеччини.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Андрія Єрмака в Telegram
Пряма мова Єрмака: "Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям".
Деталі: Єрмак заявив, що, попри всі виклики, Україна продовжує працювати заради встановлення миру. За його словами, зустріч у Лондоні відбувається в продовження домовленостей, досягнутих під час попередніх перемовин у Парижі.
Він підкреслив, що шлях до миру є складним, але українська сторона залишається відданою мирним зусиллям.
Під час переговорів планується обговорити шляхи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного врегулювання і встановлення справедливого та сталого миру.
Нагадаємо:
- Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.
- Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.
- Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.