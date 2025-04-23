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До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах

Христина Бондарєва, Степан ГафткоСереда, 23 квітня 2025, 11:56
До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах
Фото з Facebook Андрія Єрмака під час засідання в Парижі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибули до Лондона для переговорів із представниками США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Андрія Єрмака в Telegram

Пряма мова Єрмака: "Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям".

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Деталі: Єрмак заявив, що, попри всі виклики, Україна продовжує працювати заради встановлення миру. За його словами, зустріч у Лондоні відбувається в продовження домовленостей, досягнутих під час попередніх перемовин у Парижі. 

Він підкреслив, що шлях до миру є складним, але українська сторона залишається відданою мирним зусиллям.

Під час переговорів планується обговорити шляхи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного врегулювання і встановлення справедливого та сталого миру.

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