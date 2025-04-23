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В Лондон прибыла украинская делегация для участия в мирных переговорах

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 11:56
В Лондон прибыла украинская делегация для участия в мирных переговорах
Фото с Facebook Андрея Ермака во время заседания в Париже

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига прибыли в Лондон для переговоров с представителями США, Великобритании, Франции и Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в Telegram

Прямая речь Ермака: "Как и договаривались в Париже, встретимся с американскими и европейскими коллегами, которые сегодня находятся в британской столице. Путь к миру непрост, но Украина была и остается приверженной мирным усилиям".

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Детали: Андрей Ермак подчеркнул, что несмотря на все вызовы, Украина продолжает работать ради установления мира. По его словам, встреча в Лондоне – это продление договоренностей, достигнутых во время предыдущих переговоров в Париже.
Он отметил, что путь к миру сложный, однако украинская сторона сохраняет приверженность мирному урегулированию.

Во время переговоров планируется обсудить пути достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к всестороннему урегулированию и установлению справедливого и устойчивого мира.

Напомним:

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