В Лондон прибыла украинская делегация для участия в мирных переговорах
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига прибыли в Лондон для переговоров с представителями США, Великобритании, Франции и Германии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в Telegram
Прямая речь Ермака: "Как и договаривались в Париже, встретимся с американскими и европейскими коллегами, которые сегодня находятся в британской столице. Путь к миру непрост, но Украина была и остается приверженной мирным усилиям".
Детали: Андрей Ермак подчеркнул, что несмотря на все вызовы, Украина продолжает работать ради установления мира. По его словам, встреча в Лондоне – это продление договоренностей, достигнутых во время предыдущих переговоров в Париже.
Он отметил, что путь к миру сложный, однако украинская сторона сохраняет приверженность мирному урегулированию.
Во время переговоров планируется обсудить пути достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к всестороннему урегулированию и установлению справедливого и устойчивого мира.
Напомним:
- Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры на уровне министров иностранных дел пяти стран. Однако позже МИД Великобритании подтвердил, что встречи на министерском уровне отложены, и вместо этого переговоры пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.
- Францию и Германию представят дипломатические советники лидеров этих государств.
- Накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет в Лондон. Вместо него прибудет специальный посланник по Украине Кит Келлог.