Зняття з військового обліку та липові діагнози за $50 тис.: у Києві затримали організатора схеми

У Києві правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який торгував документами про зняття з військового обліку, липовою медичною документацію та фековими діагнозами. Свої послуги ділок оцінював у $50 тисяч.

Джерело: пресслужби Нацполіції, Київської облпрокуратури

Дослівно: "Як встановили поліцейські, для реалізації злочинного умислу киянин через знайомих підшукував осіб, охочих ухилитися від служби. За 50 тисяч доларів він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або "липову" медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами".

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Деталі: Повідомляється, що поліцейські затримали ділка та провели обшуки за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі. У фігуранта вилучили майже $30 тис., 1 140 євро, більше ніж 26 тис. гривень, чорнові записи, автомат, набої та магазин до нього, гранати, запали до гранат, автомобіль.

Також у чоловіка правоохоронці вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 2 млн. гривень застави.

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За скоєне підозрюваному загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.