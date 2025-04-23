Снятие с воинского учета и липовые диагнозы за $50 тыс.: в Киеве задержали организатора схемы

В Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который торговал документами о снятии с воинского учета, липовой медицинской документацией и фейковыми диагнозами. Свои услуги делец оценивал в $50 тысяч.

Источник: пресс-службы Нацполиции, Киевской облпрокуратуры

Дословно: "Как установили полицейские, для реализации преступного умысла киевлянин через знакомых подыскивал лиц, желающих уклониться от службы. За 50 000 долларов он предлагал им изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или "липовую" медицинскую документацию. Кроме того, имея связи в медучреждениях, мог обеспечить и настоящие документы с фейковыми диагнозами".

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Детали: Сообщается, что полицейские задержали дельца и провели обыски по его месту жительства, в автомобиле и гараже. У фигуранта изъяли почти $30 тыс., 1 140 евро, более 26 тыс. гривен, черновые записи, автомат, патроны и магазин к нему, гранаты, запалы к гранатам, автомобиль.

Также у мужчины правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника правоохранительного органа.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему избрана мера пресечения содержание под стражей с правом внесения 2 млн. гривен залога.

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За содеянное подозреваемому грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.