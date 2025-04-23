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Погода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози

Ірина БалачукСереда, 23 квітня 2025, 13:05
Погода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями в Україні буде тепло, фактично по всій території країни пройдуть дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "У наступні три доби характер погоди зміниться. Найближчої ночі без опадів, 24 квітня вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині, протягом 25-26 квітня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози". 

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Погода 24 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Деталі: 24 та 25 квітня вночі 8-13° тепла, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°; 26 квітня у західних та північних областях очікується зниження температури вночі до 5-10°, вдень до 11-16°. 

 
Погода 25 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У Києві 24-25 квітня вночі без опадів, +11+13°, вдень короткочасний дощ, до +25°, вітер західний, північно-західний, 3-10 м/с. 

 
Погода 26 квітня
Скриншот з сайту УГМЦ

26 квітня у столиці вночі та вдень короткочасні дощі, температура повітря дещо знизиться – вночі прогнозують до +7°+9°, вдень до +13°, вітер північний, 7-12 м/с.

погода
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