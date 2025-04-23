Погода изменится: в Украину идут дожди и грозы

В ближайшие дни в Украине будет тепло, фактически по всей территории страны пройдут дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В последующие трое суток характер погоды изменится. Ближайшей ночью без осадков, 24 апреля днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части, в течение 25-26 апреля на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы".

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Погода 24 апреля Скриншот с сайта УГМЦ

Детали: 24 и 25 апреля ночью 8-13° тепла, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°; 26 апреля в западных и северных областях ожидается снижение температуры ночью до 5-10°, днем до 11-16°.

Погода 25 апреля Скриншот с сайта УГМЦ

В Киеве 24-25 апреля ночью без осадков, +11+13°, днем кратковременный дождь, до +25°, ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.

Погода 26 апреля Скриншот с сайта УГМЦ

26 апреля в столице ночью и днем кратковременные дожди, температура воздуха немного снизится – ночью прогнозируют до +7°+9°, днем до +13°, ветер северный, 7-12 м/с.