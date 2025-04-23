У Туреччині стався потужний землетрус: у будівлях тріщини та пошкодження

23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.

Джерело: газета İmece Gazetesi

Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".

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Деталі: У Стамбулі та кількох інших містах Туреччини, зокрема в Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї, стався землетрус, що викликав короткочасну паніку серед населення.

Громадяни вийшли на вулиці, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.

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Влада заявила, що ризик цунамі в районі Мармурового моря відсутній.

Тим часом, через перевантаження ліній зв’язку, оператори GSM рекомендували використовувати текстові повідомлення та Інтернет-додатки для безперебійного зв’язку.

Мер Стамбула та губернатор запевнили, що робота з оцінки збитків триває, а місцева влада готова реагувати на потреби громадян.

Експерти наголосили, що поки не можна стверджувати, чи був цей землетрус передвісником більш потужного. Громадян закликали бути готовими до можливих наступних поштовхів.