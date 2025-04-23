В Турции произошло мощное землетрясение: трещины и повреждения в зданиях

23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, которое ощущалось в большинстве городов Мраморного региона. Оно вызвало панику среди жителей и привело к появлению трещин на стенах зданий и повреждениям старых сооружений.

Источник: газета İmece Gazetesi

Прямая речь: "Землетрясение ощущалось в Стамбуле, а также в Коджаели, Ялове, Текірдази, Бурсе и Сакарье. Подземные толчки, вызвавшие краткосрочную панику, вывели граждан на улицы."

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Детали: В Стамбуле и нескольких других городах Турции, включая Коджаели, Ялову, Текірдази, Бурсу и Сакарью, произошло землетрясение, которое вызвало краткосрочную панику среди населения. Граждане вышли на улицы, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На некоторых зданиях появились трещины, а некоторые старые сооружения получили повреждения.

Власти заявили, что риск цунами в районе Мраморного моря отсутствует.

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Тем временем, из-за перегрузки линий связи, операторы GSM порекомендовали использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи.

Мэр Стамбула и губернатор уверили, что работа по оценке ущерба продолжается, а местные власти готовы реагировать на потребности граждан.

Эксперты подчеркнули, что пока невозможно утверждать, было ли это землетрясение предвестником более мощного. Граждан призвали быть готовыми к возможным последующим толчкам.