У Балаклії авто наїхало на міну: водій загинув
Середа, 23 квітня 2025, 13:43
У місті Балаклія Ізюмського району Харківщини на міні підірвався автомобіль, внаслідок чого загинув водій.
Джерело: поліція Харківської області в Telegram
Дослівно поліція: "Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо протитанкову міну. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці".
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Деталі: Правоохоронці наголосили, що мінна небезпека на деокупованих територіях залишається вкрай високою.
"Не заходьте до лісів, на кладовища, у посадки; не переміщайтеся неперевіреними стежками та шляхами, у жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечного предмета – негайно телефонуйте за номерами 101 або 102", – нагадали у поліції.