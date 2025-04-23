В Балаклее авто наехало на мину: водитель погиб

В городе Балаклея Изюмского района Харьковской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погиб водитель.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно полиция: "Событие произошло 22 апреля в городе Балаклея. Во время движения по лесной дороге водитель наехал на взрывное устройство, предварительно противотанковую мину. В результате взрыва мужчина погиб на месте".

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Детали: Правоохранители отметили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается крайне высокой.

"Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь непроверенными тропами и путями, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам. В случае обнаружения опасного предмета – немедленно звоните по телефонам 101 или 102", – напомнили в полиции.