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В Балаклее авто наехало на мину: водитель погиб

Ирина БалачукСреда, 23 апреля 2025, 13:43
В Балаклее авто наехало на мину: водитель погиб
Фото полиции

В городе Балаклея Изюмского района Харьковской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погиб водитель.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно полиция: "Событие произошло 22 апреля в городе Балаклея. Во время движения по лесной дороге водитель наехал на взрывное устройство, предварительно противотанковую мину. В результате взрыва мужчина погиб на месте".

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Детали: Правоохранители отметили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается крайне высокой.  

"Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь непроверенными тропами и путями, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам. В случае обнаружения опасного предмета – немедленно звоните по телефонам 101 или 102", – напомнили в полиции.

Харьковская областьжертвывзрыв
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