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Помічника машиніста засудили до 15 років тюрми за "злив" маршрутів ЗСУ

Степан ГафткоСереда, 23 квітня 2025, 14:25
Помічника машиніста засудили до 15 років тюрми за злив маршрутів ЗСУ
Фото: СБУ

42-річного помічника машиніста з Харківщини засудили до 15 років тюрми за державну зраду – він передавав у чат-бот Головного розвідувального управління Росії маршрути руху військових ешелонів Збройних сил України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора 

Дослівно: "Йдеться про 42-річного помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого завербував 78-й розвідцентр гру РФ. Як встановила СБУ, агент фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотиву і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби".

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Деталі: СБУ домоглася вироку для агента російської воєнної розвідки – 42-річного помічника машиніста регіональної філії "Укрзалізниці", якого завербував 78-й розвідцентр Головного розвідувального управління РФ.

Зловмисник передавав дані про переміщення українських військових ешелонів у Харківській і Сумській областях. Він фіксував напрямки руху вантажних поїздів просто з кабіни локомотива, а також під час відряджень збирав інформацію про укріпрайони та запасні командні пункти ЗСУ.

Зібрані дані шпигун надсилав через спеціальний чат-бот російської спецслужби. Таким чином окупанти намагалися відстежити логістику постачання зброї та боєприпасів на фронт.

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Контррозвідка СБУ затримала агента влітку 2024 року на Сумщині під час спроби передати нову партію розвідданих. Крім того, слідство встановило, що чоловік публічно заперечував збройну агресію РФ в соцмережах.

Суд визнав його винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ – зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На суд чоловік очікував під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

СБУдиверсантиросійсько-українська війна
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