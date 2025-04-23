Помічника машиніста засудили до 15 років тюрми за "злив" маршрутів ЗСУ
42-річного помічника машиніста з Харківщини засудили до 15 років тюрми за державну зраду – він передавав у чат-бот Головного розвідувального управління Росії маршрути руху військових ешелонів Збройних сил України.
Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
Дослівно: "Йдеться про 42-річного помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого завербував 78-й розвідцентр гру РФ. Як встановила СБУ, агент фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотиву і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби".
Деталі: СБУ домоглася вироку для агента російської воєнної розвідки – 42-річного помічника машиніста регіональної філії "Укрзалізниці", якого завербував 78-й розвідцентр Головного розвідувального управління РФ.
Зловмисник передавав дані про переміщення українських військових ешелонів у Харківській і Сумській областях. Він фіксував напрямки руху вантажних поїздів просто з кабіни локомотива, а також під час відряджень збирав інформацію про укріпрайони та запасні командні пункти ЗСУ.
Зібрані дані шпигун надсилав через спеціальний чат-бот російської спецслужби. Таким чином окупанти намагалися відстежити логістику постачання зброї та боєприпасів на фронт.
Контррозвідка СБУ затримала агента влітку 2024 року на Сумщині під час спроби передати нову партію розвідданих. Крім того, слідство встановило, що чоловік публічно заперечував збройну агресію РФ в соцмережах.
Суд визнав його винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ – зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На суд чоловік очікував під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.