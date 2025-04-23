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Помощника машиниста приговорили к 15 годам тюрьмы за передачу маршрутов ВСУ

Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 14:25
Помощника машиниста приговорили к 15 годам тюрьмы за передачу маршрутов ВСУ
Фото: СБУ

42-летнего помощника машиниста из Харьковской области приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену — он передавал в чат-бот Главного разведывательного управления России маршруты движения военных эшелонов Вооружённых сил Украины.
Источник: СБУ
Дословно: "Речь идет о 42-летнем помощнике машиниста локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци", которого завербовал 78-й разведцентр ГРУ РФ. Как установила СБУ, агент фиксировал направления движения грузовых поездов украинских войск прямо из кабины своего локомотива и затем сообщал об этом в чат-бот российской спецслужбы".

Детали: Служба безопасности Украины добилась обвинительного приговора для агента российской военной разведки – 42-летнего помощника машиниста регионального филиала "Укрзализныци", завербованного 78-м разведывательным центром Главного разведывательного управления РФ.

Злоумышленник передавал данные о передвижении украинских военных эшелонов в Харьковской и Сумской областях. Он фиксировал маршруты движения грузовых поездов прямо из кабины локомотива, а также во время командировок собирал информацию о районах укреплений и запасных командных пунктах ВСУ.

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Собранные данные шпион отправлял через специальный чат-бот российской спецслужбы. Таким образом оккупанты пытались отследить логистику поставок оружия и боеприпасов на передовую.

Контрразведка СБУ задержала агента летом 2024 года в Сумской области в момент подготовки к передаче новой порции разведданных. Кроме того, следствие установило, что мужчина публиковал в Telegram-каналах комментарии, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ.

Суд признал его виновным в государственной измене и несанкционированном распространении информации о передвижении ВСУ – злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Мужчина ожидал суда под стражей. Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину.

СБУдиверсантыроссийско-украинская война
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