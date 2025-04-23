У Києві та низці областей двічі за годину оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Середа, 23 квітня 2025, 15:14
23 квітня протягом години у столиці та низці областей двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ударів.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА
Деталі: Повітряну тривогу в Києві та низці областей оголосили близько 15:07.
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У КМВА повідомили, що повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.
Дослівно КМВА: "Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!"
Оновлено: Відбої пішли за 15 хвилин, але для Харківської та Сумської областей тривога залишилася актуальною.
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О 15:31 в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
О 15:53 оголосили відбій тривоги.