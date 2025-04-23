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У Києві та низці областей двічі за годину оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Анастасія ПроцСереда, 23 квітня 2025, 15:14
У Києві та низці областей двічі за годину оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Ілюстративне фото: Getty Images

23 квітня протягом години у столиці та низці областей двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ударів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА

Деталі: Повітряну тривогу в Києві та низці областей оголосили близько 15:07.

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У КМВА повідомили, що повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.

 
мапа тривог

Дослівно КМВА: "Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!"

Оновлено: Відбої пішли за 15 хвилин, але для Харківської та Сумської областей тривога залишилася актуальною.

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О 15:31 в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. 

О 15:53 оголосили відбій тривоги.

повітряна тривога
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