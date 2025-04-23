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В Киеве и ряде областей дважды за час объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Анастасия ПроцСреда, 23 апреля 2025, 15:14
В Киеве и ряде областей дважды за час объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Иллюстративное фото: Getty Images

23 апреля в течение часа в столице и ряде областей дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских баллистических ударов.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА

Детали: Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявили около 15:07.

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В КМВА сообщили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.

 
КАРТА ТРЕВОГИ

Дословно КМВА: "Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!"

Обновлено: Отбои ушли через 15 минут, но для Харьковской и Сумской областей тревога осталась актуальной.

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В 15:31 в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

В 15:53 объявили отбой тревоги.

воздушная тревога
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