В Киеве и ряде областей дважды за час объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Среда, 23 апреля 2025, 15:14
23 апреля в течение часа в столице и ряде областей дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских баллистических ударов.
Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА
Детали: Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявили около 15:07.
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В КМВА сообщили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.
Дословно КМВА: "Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!"
Обновлено: Отбои ушли через 15 минут, но для Харьковской и Сумской областей тревога осталась актуальной.
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В 15:31 в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
В 15:53 объявили отбой тревоги.