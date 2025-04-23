"Євросолідарність" вимагає спецзасідання Ради за участі Зеленського

Фракція "Європейська солідарність" вимагає проведення спеціального засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського.

Джерело: співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко у фейсбуці

Пряма мова: "Європейська Солідарність вимагає проведення спеціального засідання ВР за участі В. Зеленського, де він має озвучити український план досягнення миру і деталі переговорного процесу. Чи залишається частиною цього плану Угода про мінерали? Адже саме Зеленський був автором цієї ініціативи і проголосив її як четвертий пункт свого плану незламності восени 2024 року. Як ця угода сприятиме миру і гарантіям безпеки?"

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Деталі: Геращенко не подобається, що українці дізнаються про ці речі з міжнародних ЗМІ, а не від української влади.

Також її непокоять "витоки змісту мирного плану, який нібито США запропонували Україні та Росії" і який начебто передбачає "не мир, а капітуляцію".

Пряма мова: "Українці мають дізнаватися про хід переговорного процесу не з міжнародних ЗМІ, держсекретаря Рубіо чи спецпредставників Віткоффа і Келлога, а від української влади… українці мають право почути від української влади нашу стратегію досягнення миру".

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Більше деталей: За її словами, вже кілька місяців урядовці, делеговані Зеленським в переговорну групу, уникають спілкування з парламентом, міністри Андрій Сибіга і Рустем Умеров під різними приводами не з'являються на годину запитань до уряду у Верховній Раді і не відповідають на питання про хід переговорів і український план.

Пряма мова: "Українська влада зобов'язана звітувати суспільству, що буде з угодою по мінералам. І, ключове, який наш реалістичний план досягнення миру, посилення антипутінської коаліції і збереження підтримки України. Фракція "Європейська солідарність" вимагає публічної зустрічі з президентом Зеленським , міністрами Сибігою і Умеровим, які безпосередньо залучені до переговорного процесу".

Що передувало: