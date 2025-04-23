"Євросолідарність" вимагає спецзасідання Ради за участі Зеленського
Фракція "Європейська солідарність" вимагає проведення спеціального засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського.
Джерело: співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко у фейсбуці
Пряма мова: "Європейська Солідарність вимагає проведення спеціального засідання ВР за участі В. Зеленського, де він має озвучити український план досягнення миру і деталі переговорного процесу. Чи залишається частиною цього плану Угода про мінерали? Адже саме Зеленський був автором цієї ініціативи і проголосив її як четвертий пункт свого плану незламності восени 2024 року. Як ця угода сприятиме миру і гарантіям безпеки?"
Деталі: Геращенко не подобається, що українці дізнаються про ці речі з міжнародних ЗМІ, а не від української влади.
Також її непокоять "витоки змісту мирного плану, який нібито США запропонували Україні та Росії" і який начебто передбачає "не мир, а капітуляцію".
Пряма мова: "Українці мають дізнаватися про хід переговорного процесу не з міжнародних ЗМІ, держсекретаря Рубіо чи спецпредставників Віткоффа і Келлога, а від української влади… українці мають право почути від української влади нашу стратегію досягнення миру".
Більше деталей: За її словами, вже кілька місяців урядовці, делеговані Зеленським в переговорну групу, уникають спілкування з парламентом, міністри Андрій Сибіга і Рустем Умеров під різними приводами не з'являються на годину запитань до уряду у Верховній Раді і не відповідають на питання про хід переговорів і український план.
Пряма мова: "Українська влада зобов'язана звітувати суспільству, що буде з угодою по мінералам. І, ключове, який наш реалістичний план досягнення миру, посилення антипутінської коаліції і збереження підтримки України. Фракція "Європейська солідарність" вимагає публічної зустрічі з президентом Зеленським , міністрами Сибігою і Умеровим, які безпосередньо залучені до переговорного процесу".
Що передувало:
- У ЗМІ з'явилася інформація, що Адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" президента США щодо мирного врегулювання. Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає цю пропозицію дуже необ'єктивною стосовно Росії. "У пропозиції дуже чітко сказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна", – сказав український співрозмовник виданню.
- Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори про мир, але не здаватися