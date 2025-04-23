"Евросолидарность" требует спецзаседания Рады с участием Зеленского

Фракция "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского.

Источник: сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в фейсбуке

Прямая речь: "Европейская Солидарность требует проведения специального заседания ВР с участием В. Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли частью этого плана Соглашение о минералах? Ведь именно Зеленский был автором этой инициативы и провозгласил ее как четвертый пункт своего плана несокрушимости осенью 2024 года. Как это соглашение будет способствовать миру и гарантиям безопасности?"

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Детали: Геращенко не нравится, что украинцы узнают об этих вещах из международных СМИ, а не от украинской власти.

Также ее беспокоят "утечки содержания мирного плана, который якобы США предложили Украине и России" и который якобы предусматривает "не мир, а капитуляцию".

Прямая речь: "Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинской власти... украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира".

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Больше деталей: По ее словам, уже несколько месяцев чиновники, делегированные Зеленским в переговорную группу, избегают общения с парламентом, министры Андрей Сибига и Рустем Умеров под разными предлогами не появляются на час вопросов к правительству в Верховной Раде и не отвечают на вопросы о ходе переговоров и украинском плане.

Прямая речь: "Украинская власть обязана отчитываться обществу, что будет с соглашением по минералам. И, ключевое, какой наш реалистичный план достижения мира, усиления антипутинской коалиции и сохранения поддержки Украины. Фракция "Европейская солидарность" требует публичной встречи с президентом Зеленским, министрами Сибигой и Умеровым, которые непосредственно вовлечены в переговорный процесс".

Что предшествовало: