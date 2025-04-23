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Кількість військових бригад за проєктом "контракт на мільйон" збільшилася до 24

Валентина РоманенкоСереда, 23 квітня 2025, 18:44
Кількість військових бригад за проєктом контракт на мільйон збільшилася до 24
ілюстрація МОУ

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони "Контракт 18-24", збільшилася з 16 до 24. 

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Зазначається, що відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України (Андрій Гнатов -ред.).

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До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

  • 47 окрема механізована бригада "Маґура"
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
  • 3 окрема танкова Залізна бригада
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
  • 34 окрема бригада берегової охорони
  • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького 
  • 108 окрема бригада територіальної оборони
  • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.

Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони, наголошують у Міноборони.

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Довідково: "Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 000 пізніше двома частинами.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 000 000 на рік. Матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Знати більше: Контракт на мільйон. Чи допоможуть гроші посилити армію і що не так із мотиваційним проєктом для молоді

Контракти в Силах оборони для молоді: як добровольцям віком до 25 років пройти ВЛК

Міноборониармія
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