Кількість військових бригад за проєктом "контракт на мільйон" збільшилася до 24
Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони "Контракт 18-24", збільшилася з 16 до 24.
Джерело: пресслужба МОУ
Деталі: Зазначається, що відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України (Андрій Гнатов -ред.).
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
- 47 окрема механізована бригада "Маґура"
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
- 3 окрема танкова Залізна бригада
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
- 34 окрема бригада берегової охорони
- 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького
- 108 окрема бригада територіальної оборони
- 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.
Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони, наголошують у Міноборони.
Довідково: "Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 000 пізніше двома частинами.
Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 000 000 на рік. Матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.
Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".
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