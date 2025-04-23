Количество военных бригад по проекту "контракт на миллион" увеличилось до 24

Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны "Контракт 18-24", увеличилось с 16 до 24.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Андрей Гнатов -ред.).

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К перечню бригад, участвующих в проекте добавились:

47 отдельная механизированная бригада "Магура"

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

3 отдельная танковая Железная бригада

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

34 отдельная бригада береговой охраны

103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого

108 отдельная бригада территориальной обороны

127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Как и раньше, можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 92 отдельной штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 24 отдельной механизированной бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде, 30 отдельной механизированной бригаде, 128 отдельной горно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 39 отдельной бригаде береговой охраны, 25 отдельной воздушно-десантной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59 отдельной штурмовой бригаде.

Таким образом теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны, отмечают в Минобороны.

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Справка: "Контракт 18-24" предлагает контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задачи. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год. Будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе, зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

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