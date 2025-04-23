Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество военных бригад по проекту "контракт на миллион" увеличилось до 24

Валентина РоманенкоСреда, 23 апреля 2025, 18:44
Количество военных бригад по проекту контракт на миллион увеличилось до 24
иллюстрация МОУ

Количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны "Контракт 18-24", увеличилось с 16 до 24. 

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Андрей Гнатов -ред.).

Реклама:

К перечню бригад, участвующих в проекте добавились:

  • 47 отдельная механизированная бригада "Магура"
  • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы
  • 3 отдельная танковая Железная бригада
  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
  • 34 отдельная бригада береговой охраны
  • 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого 
  • 108 отдельная бригада территориальной обороны
  • 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Как и раньше, можно присоединиться и к 72 отдельной механизированной бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38 отдельной бригаде морской пехоты, 28 отдельной механизированной бригаде, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 92 отдельной штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 24 отдельной механизированной бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде, 30 отдельной механизированной бригаде, 128 отдельной горно-штурмовой бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 39 отдельной бригаде береговой охраны, 25 отдельной воздушно-десантной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде и 59 отдельной штурмовой бригаде.

Таким образом теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны, отмечают в Минобороны.

РЕКЛАМА:

Справка: "Контракт 18-24" предлагает контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 000 позже двумя частями.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задачи. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год. Будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе, зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

Знать больше: Контракт на миллион. Помогут ли деньги усилить армию и что не так с мотивационным проектом для молодежи

Контракты в Силах обороны для молодежи: как добровольцам в возрасте до 25 лет пройти ВЛК

Минобороныармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Минобороны
Минобороны разрабатывает бронеодеяло для защиты военных от пуль и обломков
"Генерал Черешня": украинские военные получат новый FPV с электродвигателем
Украинцев будут готовить к нацсопротивлению: Минобороны создаст сеть центров
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: