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Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 23 квітня 2025, 18:56
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати краще зрозуміли, якою є позиція Росії щодо її війни проти України, тому що "ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання".

Джерело: Рубіо в інтервʼю порталу The Free Press, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо заявив, що у війни Росії проти України "немає військового рішення", тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

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"Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику", – описав держсекретар.

"Бо якщо між ними (сторонами. – Ред.) немає спільних точок дотику, тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко одна від одної, що мир зараз неможливий", – додав він.

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".

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"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", – сказав Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".

Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.

СШАросійсько-українська війнаРосіяпереговори
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