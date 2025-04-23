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Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 23 апреля 2025, 18:56
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты лучше поняли, какова позиция России относительно ее войны против Украины, потому что "мы наконец поговорили с ними после трех лет молчания".

Источник: Рубио в интервью порталу The Free Press, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио заявил, что у войны России против Украины "нет военного решения", поэтому США пытаются способствовать ее дипломатическому решению.

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"Мы пытаемся понять, какова позиция России – мы лучше понимаем это сейчас, потому что мы наконец поговорили с ними после трех лет молчания, – какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения", – описал госсекретарь.

"Потому что если между ними (сторонами. – Ред.) нет общих точек соприкосновения, тогда, возможно, нам придется сделать вывод, что они настолько далеко друг от друга, что мир сейчас невозможен", – добавил он.

По мнению главы Госдепа, США со своей стороны "сделали все возможное" и будут делать это "до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед".

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"Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война", – сказал Рубио.

По словам главы американской дипломатии, мирное урегулирование "зависит не от нас, оно зависит от России и Украины".

Ранее Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

СШАроссийско-украинская войнаРосcияпереговоры
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