Данія дасть €42 мільйони на артснаряди для України

Уряд Данії виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на артилерійські боєприпаси для України.

Джерело: про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили в оборонному відомстві, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Реклама:

Серед іншого, міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 мільйонів данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.

"Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії", – сказав Поульсен.

Як зазначили в данському Міноборони, Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів.

РЕКЛАМА:

У рамках нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.

"Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів", – додав Поульсен.

Обидва міністри також обговорять роботу Естонії з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції.

Нещодавно глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Литва має намір виділити Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.