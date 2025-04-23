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Дания даст €42 миллиона на артснаряды для Украины

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 23 апреля 2025, 19:27
Дания даст €42 миллиона на артснаряды для Украины
фото: Getty Images

Правительство Дании выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.

Источник: об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили в оборонном ведомстве, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

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Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.

"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", – сказал Поульсен.

Как отметили в датском Минобороны, Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.

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В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", – добавил Поульсен.

Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.

Недавно глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Кроме того, Литва намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов.

ДанияУкраинаоружиероссийско-украинская война
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