Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
Середа, 23 квітня 2025, 21:22
Російські війська 23 квітня вдарили дронами по Чугуєву і селу Приколотне Куп’янського району на Харківщині, є постраждалі.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, у м. Чугуїв 23 квітня близько 15:15 ударний БпЛА ворога поцілив у землю біля приватного житлового сектору. Пошкоджено автомобіль та гараж.
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36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні".
Деталі: Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА "Молния-2".
Ще двоє людей постраждали внаслідок атаки російського дрона по селу Приколотне на Купʼянщині.
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