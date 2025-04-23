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Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА

Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 23 квітня вдарили дронами по Чугуєву і селу Приколотне Куп’янського району на Харківщині, є постраждалі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у м. Чугуїв 23 квітня близько 15:15 ударний БпЛА ворога поцілив у землю біля приватного житлового сектору. Пошкоджено автомобіль та гараж.

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36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні".

Деталі: Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА "Молния-2".

 

Ще двоє людей постраждали внаслідок атаки російського дрона по селу Приколотне на Купʼянщині.

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Харківська областьбезпілотникивійна
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