Три человека пострадали на Харьковщине из-за российских ударов БпЛА
Среда, 23 апреля 2025, 21:22
Российские войска 23 апреля ударили дронами по Чугуеву и селу Приколотное Купянского района на Харьковщине, есть пострадавшие.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, в г. Чугуев 23 апреля около 15:15 ударный БПЛА врага попал в землю возле частного жилого сектора. Повреждены автомобиль и гараж.
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36-летний мужчина, который в это время проходил мимо, получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу".
Детали: Предварительно установлено, что для атаки враг применил БпЛА "Молния-2".
Еще два человека пострадали в результате атаки российского дрона по селу Приколотное на Купянщине.
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