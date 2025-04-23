Генштаб: Сили оборони продовжують стримувати противника на Курському напрямку

Від початку доби 23 квітня на фронті відбулось 124 бойових зіткнення. З них 43 на Покровському напрямку, 23 – на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 23 квітня

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

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Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 23 штурмові дії на позиції українських підрозділів.