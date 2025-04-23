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Генштаб: Силы обороны продолжают сдерживать противника на Курском направлении

Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 23:19
Генштаб: Силы обороны продолжают сдерживать противника на Курском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 23 апреля на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Из них 43 на Покровском направлении, 23 – на Курщине.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 23 апреля

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызово.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

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Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 23 штурмовые действия на позиции украинских подразделений.

Генштаббоевые действиявойна
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