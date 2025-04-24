Харків зазнав масованого ракетного удару – Терехов

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!"

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Деталі: Невдовзі Терехов повідомив про повторні ракетні удари по місту.

Оновлено: О 02:26 міський голова повідомив, що по Харкову було завдано сім ракетних ударів, наслідки атаки уточнюються.