Харків зазнав масованого ракетного удару – Терехов
Четвер, 24 квітня 2025, 01:25
У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!"
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Деталі: Невдовзі Терехов повідомив про повторні ракетні удари по місту.
Оновлено: О 02:26 міський голова повідомив, що по Харкову було завдано сім ракетних ударів, наслідки атаки уточнюються.