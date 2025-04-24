Харьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов

В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, нанеся семь ракетных ударов.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!"

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Детали: Вскоре Терехов сообщил о повторных ракетных ударах по городу.

Обновлено: В 02:26 городской глава сообщил, что по Харькову было нанесено семь ракетных ударов, последствия атаки уточняются.