Харьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
Четверг, 24 апреля 2025, 01:25
В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, нанеся семь ракетных ударов.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!"
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Детали: Вскоре Терехов сообщил о повторных ракетных ударах по городу.
Обновлено: В 02:26 городской глава сообщил, что по Харькову было нанесено семь ракетных ударов, последствия атаки уточняются.