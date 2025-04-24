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Ворожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 04:05
Ворожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні

Вночі 24 квітня російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по території Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ворога! Залишайтеся в укриттях!"

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Деталі: В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.

Дослівно: "У повітряному просторі Західного регіону РФ знаходяться 4х борти Ту-95мс та 3х борти Ту-160.

Ймовірний вихід на пускові рубежі ближче до 4 ранку, ракети можемо очікувати ближче до 5 ранку".

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Оновлено: О 04:04 ПС повідомили про ракети з півдня курсом на південний захід.

мапа: alerts.in.ua
мапа: alerts.in.ua

О 04:06 військові попередили про ракети з Кіровоградщини на Черкащину, курсом на Умань.

Ракети з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

Ракети з півдня Київщини на Вінниччину!

Ракети із Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину!

Група ракет з Чернігівщини на Київщину!

Група ракет Полтавщини на Черкащину!

О 04:21 ПС повідомили про нову групу ракет на Сумщині зі сходу.

ракетний ударповітряна тривога
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