Ворожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
Вночі 24 квітня російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по території Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ворога! Залишайтеся в укриттях!"
Деталі: В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.
Дослівно: "У повітряному просторі Західного регіону РФ знаходяться 4х борти Ту-95мс та 3х борти Ту-160.
Ймовірний вихід на пускові рубежі ближче до 4 ранку, ракети можемо очікувати ближче до 5 ранку".
Оновлено: О 04:04 ПС повідомили про ракети з півдня курсом на південний захід.
О 04:06 військові попередили про ракети з Кіровоградщини на Черкащину, курсом на Умань.
Ракети з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
Ракети з півдня Київщини на Вінниччину!
Ракети із Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину!
Група ракет з Чернігівщини на Київщину!
Група ракет Полтавщини на Черкащину!
О 04:21 ПС повідомили про нову групу ракет на Сумщині зі сходу.