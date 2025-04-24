Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
Ночью 24 апреля российская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по территории Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!"
Детали: В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.
Дословно: "В воздушном пространстве Западного региона РФ находятся 4х борта Ту-95мс и 3х борта Ту-160.
Вероятный выход на пусковые рубежи ближе к 4 утра, ракеты можем ожидать ближе к 5 утра".
Обновлено: В 04:04 ПС сообщили о ракетах с юга курсом на юго-запад.
В 04:06 военные предупредили о ракетах с Кировоградщины на Черкасщину, курсом на Умань.
Ракеты с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
Ракеты с юга Киевщины на Виннитчину!
Ракеты из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину!
Группа ракет с Черниговщины на Киевщину!
Группа ракет Полтавщины на Черкасскую область!
В 04:21 ПС сообщили о новой группе ракет на Сумщине с востока.