Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине

Ночью 24 апреля российская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!"

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Детали: В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.

Дословно: "В воздушном пространстве Западного региона РФ находятся 4х борта Ту-95мс и 3х борта Ту-160.

Вероятный выход на пусковые рубежи ближе к 4 утра, ракеты можем ожидать ближе к 5 утра".

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Обновлено: В 04:04 ПС сообщили о ракетах с юга курсом на юго-запад.

Карта: alerts.in.ua

В 04:06 военные предупредили о ракетах с Кировоградщины на Черкасщину, курсом на Умань.

Ракеты с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

Ракеты с юга Киевщины на Виннитчину!

Ракеты из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину!

Группа ракет с Черниговщины на Киевщину!

Группа ракет Полтавщины на Черкасскую область!

В 04:21 ПС сообщили о новой группе ракет на Сумщине с востока.