Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім розглядає можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" – Politico

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 06:06
Білий дім розглядає можливість скасування санкцій проти Північного потоку-2 – Politico
Стів Віткофф і Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Адміністрація президента Дональда Трампа обговорює можливість скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", а також, імовірно, інших енергетичних активів у межах потенційних домовленостей щодо припинення війни в Україні.

Джерело: Politico з посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних із цими обговореннями

Дослівно: "Відновлення роботи "Північного потоку-2" могло б забезпечити фінансові надходження до Москви, але лише за умови, що ЄС погодиться знову закуповувати російський газ через цей трубопровід – що наразі видається малоймовірним з огляду на курс ЄС на відмову від імпорту енергоносіїв із Росії. Проте скасування санкцій стало б дипломатичною перемогою для Росії та суттєвою поступкою з боку Трампа".

Реклама:

Деталі: За даними видання, ключовою фігурою, яка просуває ідею скасування санкцій, є спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. За словами джерел, він відкрито заявляв про свою дружбу з лідером Кремля Володимиром Путіним і доручив своїй команді підготувати повний перелік санкцій, накладених США на енергетичний сектор Росії.

Однак ця ініціатива наразі стикається з опором усередині самої адміністрації. Державний секретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду енергетичного домінування Білого дому, виступають проти подібних поступок.

За словами джерел, в адміністрації побоюються, що Віткофф міг бути введений в оману Росією щодо масштабів економічної вигоди для США у разі відновлення ділових зв’язків із Москвою.

РЕКЛАМА:

Крім "Північного потоку-2", обговорюється можливість зняття обмежень з проєкту з виробництва зрідженого природного газу "Арктика СПГ-2", який міг би постачати до 13,2 мільйона тонн газу щороку, якщо санкції будуть скасовані.

Дослівно: "За словами двох співрозмовників, кілька сторонніх осіб лобіюють в адміністрації скасування санкцій. Один із них – керівник міжнародної інвестиційної фірми Monte Valley Partners Стівен Лінч.

Лінч спеціалізується на купівлі енергетичних активів, які раніше належали Росії. У 2007 році він разом із партнерами придбав частки російської нафтової компанії "ЮКОС" за заниженою ціною. Нещодавно він також придбав швейцарське відділення російського "Сбербанку" й подав заявку до Міністерства фінансів США на ліцензію, щоб придбати трубопровід.

Колишній співробітник спецслужб і близький друг Путіна Матіас Варніг, який перебуває під санкціями США – також працює над відновленням роботи газопроводу за підтримки американських інвесторів. Він звернувся до команди Трампа через представників американського бізнесу. Його ініціатива вважається окремою від консорціуму Лінча".

СШАПівнічний потік-2санкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
США
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
Білий дім про заяву Трампа в бік Зеленського: Президенту США "уривається терпець"
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Останні новини
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: