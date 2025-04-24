Белый дом рассматривает возможность отмены санкций против "Северного потока-2" – Politico

Администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность отмены санкций против российского газопровода "Северный поток-2", а также, вероятно, других энергетических активов в рамках потенциальных договоренностей о прекращении войны в Украине.

Источник: Politico со ссылкой на пять человек, знакомых с этими обсуждениями

Дословно: "Возобновление работы "Северного потока-2" могло бы обеспечить финансовые поступления в Москву, но только при условии, что ЕС согласится снова закупать российский газ через этот трубопровод – что сейчас представляется маловероятным, учитывая курс ЕС на отказ от импорта энергоносителей из России. Однако отмена санкций стала бы дипломатической победой для России и существенной уступкой со стороны Трампа".

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Детали: По данным издания, ключевой фигурой, которая продвигает идею отмены санкций, является специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По словам источников, он открыто заявлял о своей дружбе с лидером Кремля Владимиром Путиным и поручил своей команде подготовить полный перечень санкций, наложенных США на энергетический сектор России.

Однако эта инициатива пока сталкивается с сопротивлением внутри самой администрации. Государственный секретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Даг Бергам, который также возглавляет Совет энергетического доминирования Белого дома, выступают против подобных уступок.

По словам источников, в администрации опасаются, что Уиткофф мог быть введен в заблуждение Россией относительно масштабов экономической выгоды для США в случае восстановления деловых связей с Москвой.

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Кроме "Северного потока-2", обсуждается возможность снятия ограничений с проекта по производству сжиженного природного газа "Арктика СПГ-2", который мог бы поставлять до 13,2 миллиона тонн газа ежегодно, если санкции будут отменены.

Дословно: "По словам двух собеседников, несколько посторонних лиц лоббируют в администрации отмену санкций. Один из них - руководитель международной инвестиционной фирмы Monte Valley Partners Стивен Линч.

Линч специализируется на покупке энергетических активов, которые ранее принадлежали России. В 2007 году он вместе с партнерами приобрел доли российской нефтяной компании "ЮКОС" по заниженной цене. Недавно он также приобрел швейцарское отделение российского "Сбербанка" и подал заявку в Министерство финансов США на лицензию, чтобы приобрести трубопровод.

Бывший сотрудник спецслужб и близкий друг Путина Матиас Варниг, который находится под санкциями США – также работает над восстановлением работы газопровода при поддержке американских инвесторов. Он обратился к команде Трампа через представителей американского бизнеса. Его инициатива считается отдельной от консорциума Линча".