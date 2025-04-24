Латвія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін: президент схвалив закон
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у четвер схвалив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін, з огляду на зміни регіональної ситуації в сфері безпеки за останні 20 років.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi
Деталі: Повідомляється, що ситуація змінилась, а Росія, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав.
"З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати можливість застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення", – йдеться у пояснювальній записці до закону.
За оцінкою Латвії, некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами і системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями.
Одночасно Латвія, як і раніше, зобов'язується звести до мінімуму вплив військових операцій на цивільне населення і продовжить дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб під час збройних конфліктів.
Передісторія:
- Сейм Латвії 16 квітня в остаточному читанні прийняв закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції. Ця конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році.
- До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.
- Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.
- У березні міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявляла, що Міноборони країни розглядає розміщення на кордоні з Росією та Білоруссю протитанкових мін та інших додаткових перешкод для зміцнення безпеки східного держкордону.