Латвія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін: президент схвалив закон

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у четвер схвалив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін, з огляду на зміни регіональної ситуації в сфері безпеки за останні 20 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Повідомляється, що ситуація змінилась, а Росія, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав.

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"З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати можливість застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення", – йдеться у пояснювальній записці до закону.

За оцінкою Латвії, некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами і системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями.

Одночасно Латвія, як і раніше, зобов'язується звести до мінімуму вплив військових операцій на цивільне населення і продовжить дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб під час збройних конфліктів.

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