Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в четверг одобрил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин, учитывая изменения региональной ситуации в сфере безопасности за последние 20 лет.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi
Детали: Сообщается, что ситуация изменилась, а Россия, начав войну против Украины, продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств.
"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", - говорится в пояснительной записке к закону.
По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями.
Одновременно Латвия по-прежнему обязуется свести к минимуму воздействие военных операций на гражданское население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.
Предыстория:
- Сейм Латвии 16 апреля в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Эта конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году.
- К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.
- Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.
- В марте министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявляла, что Минобороны страны рассматривает размещение на границе с Россией и Беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий для укрепления безопасности восточной госграницы.