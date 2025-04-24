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Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 24 апреля 2025, 10:45
Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон
Фото: Getty Images

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в четверг одобрил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин, учитывая изменения региональной ситуации в сфере безопасности за последние 20 лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Сообщается, что ситуация изменилась, а Россия, начав войну против Украины, продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств.

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"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", - говорится в пояснительной записке к закону.

По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями.

Одновременно Латвия по-прежнему обязуется свести к минимуму воздействие военных операций на гражданское население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.

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Предыстория:

  • Сейм Латвии 16 апреля в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Эта конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году.
  • К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.
  • Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.
  • В марте министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявляла, что Минобороны страны рассматривает размещение на границе с Россией и Беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий для укрепления безопасности восточной госграницы.

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