В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году

24 апреля в Тернопольской области, на месте пропавшего села Пужники, начали эксгумацию тел польских граждан, погибших в 1945 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM

Детали: Эксгумационные работы проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

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С польской стороны на месте работают исследователи из Фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти. В работах также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

"В Пужниках погибли польские граждане, чьи личности установлены. Мы хотим установить всех жертв той драматической ночи 1945 года и провести достойное захоронение. Этого ждут семьи, которые живут и приобщаются к процессу, например, передавая генетический материал", – сказал перед началом эксгумации Мацей Врубель, государственный секретарь польского Министерства культуры и национального наследия.

По оценкам, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

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Работы являются непростыми, поскольку кладбище и массовое захоронение, то есть место, где проводят эксгумации, расположены посреди леса. Именно транспортировка туда нескольких тонн специализированного оборудования была сложной задачей.

Плохая погода могла бы стать вызовом, усложнив доезд. Однако сегодня утром на Тернопольщине погода солнечная.

Напомним: