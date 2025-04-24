СБУ викрила схему виїзду за кордон "ухилянтів" за 150 тисяч гривень на Рівненщині

Служба безпеки України викрила групу мешканців Рівненщини, які за 150 тисяч гривень організували схему переправлення призовників через кордон, підшуковуючи "ухилянтів" серед знайомих.

Джерело: Управління СБ України в Рівненській області

Дослівно: "За даними слідства, зловмисниками виявились мешканці Рівненщини, які шукали "ухилянтів" серед своїх знайомих. Вартість їхніх послуг становила 150 тисяч гривень з однієї особи".

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Деталі: За повідомленням СБУ, організатори схеми чітко поділили між собою обов’язки: один відповідав за пошук бажаючих виїхати за кордон, інші – займалися перевезенням та допомагали обійти пункти пропуску й блокпости.

"Клієнти" мали дотримуватися інструкцій, щоб не привернути увагу прикордонників і поліції.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників схеми під час отримання ним 300 тисяч гривень – саме стільки зловмисники брали за виїзд з двох чоловіків призовного віку.

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Затриманим виявився 31-річний житель Рівненської області. Саме він мав на своєму авто доставити чоловіків до кордону.

Під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури йому оголосили підозру за незаконне переправлення людей через держкордон.