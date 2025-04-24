СБУ разоблачила схему выезда за границу "уклонистов" за 150 тысяч гривен на Ровенщине

Служба безопасности Украины разоблачила группу жителей Ровенской области, которые за 150 тысяч гривен организовали схему переправки призывников через границу, подыскивая "уклонистов" среди знакомых.

Источник: Управление СБ Украины в Ривненской области

Дословно: "По данным следствия, злоумышленниками оказались жители Ривненской области, которые искали "уклонистов" среди своих знакомых. Стоимость их услуг составляла 150 тысяч гривен с одного человека".

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Детали: По сообщению СБУ, организаторы схемы четко разделили между собой обязанности: один отвечал за поиск желающих выехать за границу, другие – занимались перевозкой и помогали обойти пункты пропуска и блокпосты.

"Клиенты" должны были придерживаться инструкций, чтобы не привлечь внимание пограничников и полиции.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников схемы во время получения им 300 тысяч гривен – именно столько злоумышленники брали з двух мужчин призывного возраста.

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Задержанным оказался 31-летний житель Ривненской области. Именно он должен был на своем авто доставить мужчин до границы.

Под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры ему объявили подозрение за незаконную переправку людей через госграницу.