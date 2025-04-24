У Києві двоє чоловіків посварились на парковці: закінчилось стріляниною

У Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною, наразі на місці працює поліція.

Джерело: поліція Києва в Telegram

Дослівно правоохоронці: "Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці. Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години".

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Деталі: За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них здійснив постріл.

Фото поліції

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні.

Фото поліції

"Усі учасники події вставлені, на місці працюють правоохоронці, обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації", – підсумували в поліції.