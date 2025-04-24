В Киеве двое мужчин поссорились на парковке: закончилось стрельбой
Четверг, 24 апреля 2025, 12:48
В Подольском районе Киева конфликт на парковке утром 24 апреля закончился стрельбой, сейчас на месте работает полиция.
Источник: полиция Киева в Telegram
Дословно правоохранители: "Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Подольском районе столицы. Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов".
Реклама:
Детали: По предварительным данным, на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные.
"Все участники происшествия вставлены, на месте работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации", – подытожили в полиции.