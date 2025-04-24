Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве двое мужчин поссорились на парковке: закончилось стрельбой

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 12:48
В Киеве двое мужчин поссорились на парковке: закончилось стрельбой
ФОТО ПОЛИЦИИ

В Подольском районе Киева конфликт на парковке утром 24 апреля закончился стрельбой, сейчас на месте работает полиция.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно правоохранители: "Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Подольском районе столицы. Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов". 

Реклама:

Детали: По предварительным данным, на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"Все участники происшествия вставлены, на месте работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации", – подытожили в полиции. 

Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Киев
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
Атака РФ на Киев: в метро укрывалось 16 тысяч человек, "Лукьяновская" получила повреждения
В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: