Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну йдуть короткочасні дощі та грози

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 13:29
В Україну йдуть короткочасні дощі та грози
ілюстрація Unsplash

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на 25 квітня у Волинській та Рівненській областях, а вдень – по всій Україні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укрогідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень у західних і північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Реклама:

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

26 квітня вночі в західних, північних, на Вінниччині та Черкащині, вдень по всій Україні місцями короткочасні дощі. У південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями грози.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у центральних, східних, більшості південних областей та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла; вдень 11-16°; на півдні та сході країни 19-24°.

РЕКЛАМА:

У столиці в суботу короткочасний дощ, удень місцями. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Усі новини...
погода
Погода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози
Синоптики розповіли, коли чекати похолодання
В Україні прогнозують до +26°, подекуди пройдуть дощі та грози
Останні новини
13:24
Вчені з’ясували, що діти можуть розуміти нові слова навіть без візуальних підказок
13:16
відеоКнязівські воїни влаштували "гарячий тур у пекло" штурмовикам РФ на квадроциклах
12:56
Нацбанк спрогнозував, коли в Україні підвищать комунальні тарифи
12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
12:42
колонкаВалерій Залужний розповів, від чого залежить перемога на полі бою
12:42
Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ
12:36
Актори створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА
12:34
фото, відео Під Москвою підірвали машину: помер генерал Міноборони РФ Москалик
12:33
"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину
12:24
НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік: згадка про майбутнє членство України в ньому відсутня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: