В Україну йдуть короткочасні дощі та грози

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на 25 квітня у Волинській та Рівненській областях, а вдень – по всій Україні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укрогідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень у західних і північних областях 18-23°, на решті території 21-26°.

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У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

26 квітня вночі в західних, північних, на Вінниччині та Черкащині, вдень по всій Україні місцями короткочасні дощі. У південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями грози.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у центральних, східних, більшості південних областей та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла; вдень 11-16°; на півдні та сході країни 19-24°.

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У столиці в суботу короткочасний дощ, удень місцями. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.