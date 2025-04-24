В Украину идут кратковременные дожди и грозы

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в ночь на 25 апреля в Волынской и Ровенской областях, а днем – по всей Украине.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укрогидрометцентра

Детали: Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 21-26°.

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В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

26 апреля ночью в западных, северных, в Винницкой и Черкасской областях, днем по всей Украине местами кратковременные дожди. В южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях местами грозы.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в центральных, восточных, большинстве южных областей и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла; днем 11-16°; на юге и востоке страны 19-24°.

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В столице в субботу кратковременный дождь, днем местами. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.