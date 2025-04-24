Дональд Трамп-молодший цього тижня зустрінеться з главою МЗС Угорщини в Будапешті

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший планує зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто під час візиту до Будапешта цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Угорщини, яке цитує агентство Reuters

Деталі: Зустріч Дональда Трампа-молодшого з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто запланована на п’ятницю, 25 квітня.

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Офіційної інформації про мету візиту не оприлюднено, а МЗС Угорщини утримується від коментарів. Також невідомо, чи пов’язана поїздка Трампа-молодшого з можливими бізнес-інтересами.

Дональд Трамп-молодший обіймає посаду виконавчого віцепрезидента Trump Organization і відповідає за розвиток компанії у сферах нерухомості, комерційної інфраструктури, готельного бізнесу, ритейлу та гольф-індустрії – згідно з офіційною інформацією компанії.

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