Дональд Трамп-молодший цього тижня зустрінеться з главою МЗС Угорщини в Будапешті
Старший син президента США Дональд Трамп-молодший планує зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто під час візиту до Будапешта цього тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Угорщини, яке цитує агентство Reuters
Деталі: Зустріч Дональда Трампа-молодшого з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто запланована на п’ятницю, 25 квітня.
Офіційної інформації про мету візиту не оприлюднено, а МЗС Угорщини утримується від коментарів. Також невідомо, чи пов’язана поїздка Трампа-молодшого з можливими бізнес-інтересами.
Дональд Трамп-молодший обіймає посаду виконавчого віцепрезидента Trump Organization і відповідає за розвиток компанії у сферах нерухомості, комерційної інфраструктури, готельного бізнесу, ритейлу та гольф-індустрії – згідно з офіційною інформацією компанії.
Нагадаємо:
- Нещодавно Трамп-молодший вже відвідував Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем, ЗМІ інформували, що він планує відвідати Румунію 28 квітня – за тиждень до першого туру президентських виборів в країні.
- А в січні він їздив на Гренландію з приватним візитом на тлі заяв батька про намір взяти острів під контроль.