Дональд Трамп-младший на этой неделе встретится с главой МИД Венгрии в Будапеште
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший планирует встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита в Будапешт на этой неделе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Венгрии, которое цитирует агентство Reuters
Детали: Встреча Дональда Трампа-младшего с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто запланирована на пятницу, 25 апреля.
Официальная информация о цели визита не обнародована, а МИД Венгрии воздерживается от комментариев. Также неизвестно, связана ли поездка Трампа-младшего с возможными бизнес-интересами.
Дональд Трамп-младший занимает должность исполнительного вице-президента Trump Organization и отвечает за развитие компании в сферах недвижимости, коммерческой инфраструктуры, гостиничного бизнеса, ритейла и гольф-индустрии – согласно официальной информации компании.
Напомним:
- Недавно Трамп-младший уже посещал Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем, СМИ информировали, что он планирует посетить Румынию 28 апреля – за неделю до первого тура президентских выборов в стране.
- А в январе он ездил на Гренландию с частным визитом на фоне заявлений отца о намерении взять остров под контроль.