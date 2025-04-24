Дональд Трамп-младший на этой неделе встретится с главой МИД Венгрии в Будапеште

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший планирует встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита в Будапешт на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Венгрии, которое цитирует агентство Reuters

Детали: Встреча Дональда Трампа-младшего с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто запланирована на пятницу, 25 апреля.

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Официальная информация о цели визита не обнародована, а МИД Венгрии воздерживается от комментариев. Также неизвестно, связана ли поездка Трампа-младшего с возможными бизнес-интересами.

Дональд Трамп-младший занимает должность исполнительного вице-президента Trump Organization и отвечает за развитие компании в сферах недвижимости, коммерческой инфраструктуры, гостиничного бизнеса, ритейла и гольф-индустрии – согласно официальной информации компании.

Напомним:

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