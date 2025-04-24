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Дональд Трамп-младший на этой неделе встретится с главой МИД Венгрии в Будапеште

Уляна Кричковская, Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 13:56
Дональд Трамп-младший на этой неделе встретится с главой МИД Венгрии в Будапеште
Фото c Facebook Donald Trump Jr.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший планирует встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита в Будапешт на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Венгрии, которое цитирует агентство Reuters

Детали: Встреча Дональда Трампа-младшего с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто запланирована на пятницу, 25 апреля.

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Официальная информация о цели визита не обнародована, а МИД Венгрии воздерживается от комментариев. Также неизвестно, связана ли поездка Трампа-младшего с возможными бизнес-интересами.

Дональд Трамп-младший занимает должность исполнительного вице-президента Trump Organization и отвечает за развитие компании в сферах недвижимости, коммерческой инфраструктуры, гостиничного бизнеса, ритейла и гольф-индустрии – согласно официальной информации компании.

Напомним:

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  • Недавно Трамп-младший уже посещал Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем, СМИ информировали, что он планирует посетить Румынию 28 апреля – за неделю до первого тура президентских выборов в стране.
  • А в январе он ездил на Гренландию с частным визитом на фоне заявлений отца о намерении взять остров под контроль.

ВенгрияТрамп
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