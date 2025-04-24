ДБР провело операцію у Київському СІЗО через смерть ув′язненого: затримано 13 осіб

Державне бюро розслідувано провело операцію у Київському слідчому ізоляторі із затримання 13 осіб, причетних до загибелі ув′язненого у грудні 2024 року, якого побили до смерті так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли увʼязненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті".

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Деталі: Повідомляється, що працівники СІЗО намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

Зазначається, що ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Лише наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер.

ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

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Наразі повідомлено про підозру 5 ув’язненим та 8 працівників СІЗО, серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах.