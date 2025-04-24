Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР провело операцію у Київському СІЗО через смерть ув′язненого: затримано 13 осіб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 квітня 2025, 15:39
ДБР провело операцію у Київському СІЗО через смерть ув′язненого: затримано 13 осіб
Фото: ОГП

Державне бюро розслідувано провело операцію у Київському слідчому ізоляторі із затримання 13 осіб, причетних до загибелі ув′язненого у грудні 2024 року, якого побили до смерті так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли увʼязненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що працівники СІЗО намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

Зазначається, що ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Лише наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер.

ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

РЕКЛАМА:

Наразі повідомлено про підозру 5 ув’язненим та 8 працівників СІЗО, серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах.

КиївСІЗОДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
Київ
Очільник МВС: Росія цілеспрямовано била по цивільній інфраструктурі Києва
Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 90, загиблих – 8
У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
Останні новини
07:23
На час похорону Папи розгорнуть есмінець та антидронові системи
06:46
Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ
05:54
Південна Корея і США домовляються про торговельну угоду до закінчення "тарифної паузи"
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: