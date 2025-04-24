ГБР провело операцию в Киевском СИЗО из-за смерти заключенного: задержаны 13 человек

Государственное бюро расследования провело операцию в Киевском следственном изоляторе по задержанию 13 человек, причастных к гибели заключенного в декабре 2024 года, которого избили до смерти так называемый "смотрящий" за СИЗО вместе с сообщниками.

Источник: пресс-службы ГБР, ОГП

Дословно: "По данным следствия, в декабре 2024 года так называемый "смотрящий" за СИЗО вместе с сообщниками в ходе конфликта нанесли заключенному многочисленные телесные повреждения, которые привели к его смерти".

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Детали: Сообщается, что работники СИЗО пытались это скрыть. Они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимости поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима.

Отмечается, что неоказание надлежащей медицинской помощи привело к критическому ухудшению состояния здоровья. Только на следующий день пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

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Сейчас сообщено о подозрении 5 заключенным и 8 работникам СИЗО, среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам.