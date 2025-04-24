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FT: Генсек НАТО попросить США не змушувати Україну приймати невигідну мирну угоду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 18:14
FT: Генсек НАТО попросить США не змушувати Україну приймати невигідну мирну угоду
Марк Рютте. Фото - Thierry Monasse/Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скористається візитом до США у четвер, 24 квітня, аби закликати адміністрацію президента Дональда Трампа не змушувати Україну прийняти "мирну угоду" проти її волі.

Джерело: про це Financial Times дізналось від трьох поінформованих співрозмовників, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел FT, Рютте планує зустрітись із міністром оборони США Пітом Гегсетом, державним секретарем Марко Рубіо та радником із національної безпеки Майклом Волцом.

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Генсек НАТО переконуватиме їх, що "мирна угода" не може бути укладена без урахування інтересів України та може лише посилити Росію, кажуть співрозмовники видання.

Він також підкреслить, що у разі навʼязування Києву "мирного врегулювання", яке насамперед вигідне для Москви, під загрозою опиниться безпека всієї Європи, додає Financial Times.

"Ключовий меседж – дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", – сказав газеті один з дипломатів НАТО на умовах анонімності.

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Додатково Рютте обговорить, як найкраще координувати перенесення більшої частини "оборонного" тягаря НАТО у Європі зі США на європейські збройні сили, сказали співрозмовники FT.

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Газета Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

НАТОСША
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