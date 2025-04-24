Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

FT: Генсек НАТО попросит США не заставлять Украину принимать невыгодное мирное соглашение

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 18:14
FT: Генсек НАТО попросит США не заставлять Украину принимать невыгодное мирное соглашение
Марк Рютте. Фото - Thierry Monasse/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте воспользуется визитом в США в четверг, 24 апреля, чтобы призвать администрацию президента Дональда Трампа не заставлять Украину принять "мирное соглашение" против ее воли.

Источник: об этом Financial Times узнало от трех информированных собеседников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам источников FT, Рютте планирует встретиться с министром обороны США Питом Хегсетом, государственным секретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Реклама:

Генсек НАТО будет убеждать их, что "мирное соглашение" не может быть заключено без учета интересов Украины и может только усилить Россию, говорят собеседники издания.

Он также подчеркнет, что в случае навязывания Киеву "мирного урегулирования", которое прежде всего выгодно Москве, под угрозой окажется безопасность всей Европы, добавляет Financial Times.

"Ключевой месседж – дать американцам понять, что поставлено на карту", – сказал газете один из дипломатов НАТО на условиях анонимности.

РЕКЛАМА:

Дополнительно Рютте обсудит, как лучше координировать перенос большей части "оборонного" бремени НАТО в Европе с США на европейские вооруженные силы, сказали собеседники FT.

Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией

НАТОСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
НАТО
В Кремле довольны заявлениями из Штатов об Украине и НАТО
ISW: Кремль настраивает россиян на вероятный затяжной конфликт с НАТО
Рубио подтвердил Рютте, что США могут выйти из мирного процесса по Украине
Последние новости
07:57
ЕС утвердил 20 млн евро для противовоздушной обороны Молдовы
07:54
ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов
07:40
фото Россияне массированно атаковали Днепропетровщину: 1 человек погиб, 8 ранены – ОВА
07:23
На время похорон Папы развернут эсминец и антидроновые системы
06:46
Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ
05:54
Южная Корея и США договариваются о торговой сделке до окончания "тарифной паузы"
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
Все новости...
Реклама:
Реклама: