ЄС презентує план відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія обіцяє найближчим часом представити дорожню карту кроків для поступової відмови від імпорту російських енергетичних ресурсів.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на заході в Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Джерело: Фон дер Ляєн нагадала, що ЄС пообіцяв відмовитись від нафти та газу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

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Серед іншого, нині на російський газ припадає 18% усього імпорту Єврокомісії у порівнянні з 45% у 2021 році, зазначила президентка Європейської комісії.

Цього вдалось досягти за рахунок збільшення експорту скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів і збільшення обсягів імпорту газу з Норвегії.

"Ці енергетичні партнерства, включно з імпортом СПГ зі Сполучених Штатів, залишаються стратегічно важливими для Європейського Союзу", – підкреслила вона.

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Говорячи про дорожню карту для позбавлення енергетичної залежності від Росії, фон дер Ляєн не підтвердила точну дату її публікації, але порядок денний Єврокомісії свідчить про те, що це може статись 6 травня.

Раніше посадовці Європейської комісії відмовились від ідеї включити заборону імпорту російського СПГ в межах пакетів санкцій проти Росії, оскільки деякі країни-члени пообіцяли заблокувати обмеження.

Натомість виконавчий орган ЄС оцінює різні правові інструменти для включення в дорожню карту, зокрема заборону компаніям підписувати нові газові контракти з Росією або надання їм правових підстав для розірвання чинних контрактів.